Çilek Dolunayı Erzincan'da Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika
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Çilek Dolunayı Erzincan'da Görsel Şölen Yarattı

Çilek Dolunayı Erzincan\'da Görsel Şölen Yarattı
01.07.2026 07:29
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Erzincan'da Çilek Dolunayı, etkileyici manzarasıyla vatandaşları büyüledi ve fotoğraf tutkunlarını cezbetti.

Yılın dikkat çeken gök olaylarından biri olarak kabul edilen Çilek Dolunayı, Erzincan semalarında oluşturduğu etkileyici manzarayla ilgi gördü.

Kentin farklı noktalarından izlenebilen dolunay, parlak görüntüsüyle yaz gecesine ayrı bir güzellik kattı. Adını renginden değil, Kuzey Amerika'da çilek hasadı dönemine denk gelmesinden alan Çilek Dolunayı, gökyüzünü izlemek için dışarı çıkan vatandaşlar ile fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu.

Vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünü aydınlatan dolunayı cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntüleyerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Erzincan semalarında gece boyunca görülebilen Çilek Dolunayı, kentte etkileyici görüntüler oluşturdu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çilek Dolunayı Erzincan'da Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika

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