Düzce İl Özel İdaresi'nin Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyünde yürüttüğü sıcak asfalt serim çalışmaları sona erdi. Gerçekleştirilen çalışmayla köy yolunda ulaşım konforunun yanı sıra trafik güvenliğinin de artırılması sağlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal kesimlerde ulaşım altyapısını kuvvetlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli ulaşım olanağı sağlamak hedefiyle yol yapım ile iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Çilimli ilçesine bağlı Çalılık köyünde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları sona erdi. Gerçekleştirilen çalışmayla köy yolunun daha rahat ve güvenli bir duruma getirilmesi hedeflendi. Düzce İl Özel İdaresi'nin açıklamasında, köylerde ulaşım konforu ile yol güvenliğini yükseltmeye dönük çalışmaların planlı ve programlı biçimde devam ettirildiği ifade edildi.