Cimin Üzümü hasadı başladı, üzüm marketlerde kilosu 200 TL'den satışta - Son Dakika
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Cimin Üzümü hasadı başladı, üzüm marketlerde kilosu 200 TL'den satışta

Cimin Üzümü hasadı başladı, üzüm marketlerde kilosu 200 TL\'den satışta
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaklaşık 200 yıllık bağlarda yetiştirilen coğrafi işaretli Cimin Üzümü'nün hasadına başlandı, üzümün kilosu marketlerde 200 liradan satışa sunuldu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaklaşık 200 yıllık bağlarda yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Cimin Üzümü'nün hasadına başlandı. Üzümün kilosu marketlerde 200 liradan satışa sunuldu.

İlçede yüzyıllardır sürdürülen bağcılık geleneğinin önemli ürünlerinden Cimin Üzümü, üreticiler tarafından özenle toplanarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Siyah çekirdekli sofralık üzüm grubunda yer alan Cimin Üzümü, kendine özgü aroması ve mayhoş tadının yanı sıra diğer üzüm çeşitlerine göre daha düşük şeker oranıyla öne çıkıyor.

10 bin dekar alanda üretiliyor

Üzümlü ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılırken, normal sezonlarda yıllık ortalama 6 bin ton Cimin Üzümü üretildiği belirtiliyor.

Üretimin önemli bölümü iç piyasada tüketilirken, ürüne Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden de talep geliyor.

Hasat döneminin başlamasıyla bağlarda yoğun çalışma yürütülürken, üreticiler sezonun verimli geçmesini umut ediyor.

"Cimin üzümü diğerlerinden farklı"

Üreticilerden Muhammed Karakelle, hasat sezonunun başlamasıyla bağlarda yoğun mesai yaptıklarını söyledi.

Yıllık üretimin 5 ila 10 bin ton arasında değişebildiğini belirten Karakelle, Cimin Üzümü'nün kendine özgü tadı ve özellikleriyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrıldığını ifade etti.

Karakelle, özellikle üzümün düşük şeker oranının ürünü farklı kılan özelliklerden biri olduğunu kaydetti.

"Ne kadar yenirse yensin rahatsız etmiyor"

Üreticilerden Mehmet Canbaba da Cimin Üzümü'nün coğrafi işaret tesciliyle bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Üzümün kendine has lezzetine dikkati çeken Canbaba, "Ne kadar yenirse yensin rahatsız etmiyor." dedi.

Yaklaşık iki asırlık bağlarda geleneksel yöntemlerle sürdürülen üretimin ürünü olan Cimin Üzümü, yeni hasat sezonuyla birlikte Erzincan'dan Türkiye'nin farklı bölgelerine ve yurt dışındaki tüketicilere gönderiliyor.

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Cimin Üzümü hasadı başladı, üzüm marketlerde kilosu 200 TL'den satışta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cimin Üzümü hasadı başladı, üzüm marketlerde kilosu 200 TL'den satışta - Son Dakika
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