Cizre\'de heyelan yolu kapattı, çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle iki mahalleyi bağlayan yol ulaşıma kapandı, çok sayıda vatandaş araçlarında mahsur kaldı.

Cizre'de akşam saatlerinde etkisini gösteren ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, afete dönüştü. Aniden bastıran yağış nedeniyle ilçenin farklı noktalarında su taşkınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Şiddetli yağış, özellikle Konak Mahallesi ile Dirsekli Mahallesi'ni birbirine bağlayan güzergahta heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola savrulmasıyla ulaşım tamamen durdu. Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede çok sayıda araç mahsur kalırken, vatandaşlar uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Yağışın etkileri sadece yollarda değil, sosyal alanlarda da hissedildi. Dicle Nehri kenarında bulunan ve vatandaşların uğrak noktası olan mesire alanı, sel sularının taşıdığı balçıkla birlikte adeta çamur deryasına döndü. Olayın ardından bölgeye belediye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. - ŞIRNAK