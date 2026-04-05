Çocuklar için Doğa Bilinci Etkinliği

Elazığ'da çocuklara doğa bilinci kazandırmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Çocuk Hizmetleri Birimi koordinesinde Örençay Köyü mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, doğayla iç içe vakit geçirirken hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı. Fidan dikim etkinliği sayesinde çocuklar, doğayı koruma ve çevreye duyarlı bireyler olma konusunda farkındalık edinirken, geleceğe de yeşil bir miras bırakmanın önemini deneyimleyerek öğrendi. - ELAZIĞ