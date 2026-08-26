COP17'de Bakan Kurum'dan Çölleşme Çağrısı - Son Dakika
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COP17'de Bakan Kurum'dan Çölleşme Çağrısı

COP17\'de Bakan Kurum\'dan Çölleşme Çağrısı
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Bakan Kurum, UNCCD COP17'de çölleşmeyle mücadelede hızlı eylem çağrısında bulundu.

Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı'nda (COP17), COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un video mesajı yayımlandı. Bakan Kurum mesajında, "Bugün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, bir milyondan fazla türün yok olma tehdidi altında olması ve dünya arazilerinin yüzde 40'a varan bölümünün tahrip olması bize çok açık bir mesaj veriyor; daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız" dedi

Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı'nda COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un video mesajı yayımlandı. COP31 Başkanı Kurum mesajında, Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı, COP31 Başkanlığı'nın hedef ve öncelik alanları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin 2015 yılında COP12'ye ev sahipliği yaptığını hatırlatan COP31 Başkanı Kurum, "Ankara'da, 2030 yılına kadar arazi tahribatının dengelendiği bir dünyaya ulaşma hedefinin sürece dahil edilmesine katkı sunduk. Ardından Ankara Girişimi'ni başlattık. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin hedeflerini belirlemelerine ve uygulamalarına destek olduk. Bugün 100'ü aşkın ülkenin bu hedeflere ulaşmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatı birbirinden ayrı sorunlar değildir"

Çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede Rio Sözleşmeleri'nin önemine dikkat çeken Bakan Kurum şöyle devam etti:

"İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatı birbirinden ayrı sorunlar değildir. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, bir milyondan fazla türün yok olma tehdidi altında olması ve dünya arazilerinin yüzde 40'a varan bölümünün tahrip olması bize çok açık bir mesaj veriyor; daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız. Bunun için Rio Sözleşmeleri arasındaki iş birliğini artırmalı ve bu iş birliğini sahada somut sonuçlara dönüştürmeliyiz. Türkiye olarak bu yönde önemli bir adım attık. Rio Sinerjisi Protokolü'nü imzaladık. Bu yaklaşım, COP31 Başkanlığımızın da temel anlayışlarından biridir. Biz COP31 sürecini; siyasi liderliği, çok taraflı müzakereleri ve uygulamayı bir araya getiren kapsamlı bir süreç olarak ele alıyoruz."

"Artık söz değil, eylem istiyoruz"

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı diyalog, uzlaşı ve aksiyon olarak 3 temel yaklaşım üzerine kurduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Diyalogla ülkeleri aynı masa etrafında buluşturacağız. Uzlaşıyla ortak iradeyi güçlendireceğiz. Aksiyonla bu iradeyi somut sonuçlara dönüştüreceğiz. Artık söz değil, eylem istiyoruz" diye konuştu.

"Kasımda dünyanın en güzel şehirlerinden Antalya'mızda buluşalım"

Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nde; temiz enerji dönüşümü, Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi, iklime dayanıklı şehirler, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım, yeşil sanayileşme ve Rio sinerjileri başlıklarının öncelikli alanlar olarak belirlendiğinin altını çizdi. COP31'in 2035 uygulama hedeflerine de dikkat çeken Bakan Kurum, "İklim Uygulama Köprüsü ile iklim finansmanının sahaya daha hızlı ve etkili ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ben tarihi bir dönüm noktası olacağına inandığımız COP31 zirvemizde sizleri de görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Kasımda dünyanın en güzel şehirlerinden Antalya'mızda buluşalım" dedi.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre COP17'de Bakan Kurum'dan Çölleşme Çağrısı - Son Dakika

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