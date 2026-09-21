Çorum Barajı çevresinde 250 gönüllü çöp körlüğüne dikkat çekti

Çorum'da, "Dünya Temizlik Günü" kapsamında bir araya gelen yaklaşık 250 gönüllü, Çorum Barajı ve çevresinde temizlik çalışması yaptı.

2008 yılında Estonya'da başlayan ve bugün 212 ülkede aynı anda gerçekleştirilen küresel çevre hareketi Let's Do It (Haydi Yapalım), Çorum'da da çevre dostlarını buluşturdu. Let's Do It Türkiye öncülüğünde organize edilen ve Çorum Belediyesi'nin desteğiyle kamu kurumları, okullar, sivil toplum kuruluşları, gibi çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı. Çorum Barajı ana girişinde toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, lavanta bahçesinden başlayarak Çorum Barajı Mesire Alanı'na kadar uzanan güzergahtaki atıkları topladı.

"Yaşanılabilir bir dünya için herkes kendi atıklarını yönetirse o zaman daha güzel bir çevreye sahip olabiliriz"

Etkinlikte 'çöp körlüğüne' dikkat çekmek istediklerini belirten Let's Do It saha asistanı Rukiye Batur, "Birleşmiş Milletler'in belirlediği Dünya Temizlik Günü için buradayız. Çorum'da bulunan okullar, yerel STK'lar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çöp körlüğüne dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak adına yaklaşık 250 kişinin katılımıyla birlikte lavanta bahçesinden başladık, Çorum Barajı'na doğru temizleyerek devam edeceğiz. Aslında temizliğin sadece belediyelerin yetkililerin görevi olmadığını, bireysel temizlik anlayışının geliştirilmesi gerektiğini, bunu sürekli toplayan birileri var ama çöp atılıyor biz görmüyoruz sürekli toplanıyor. Öğrencilerimizden istiyoruz ki görsünler farkına varsınlar. Atıkları yönetmeyi öğrensinler onları ayrıştırmayı öğrensinler çöp körlüğünün önüne geçmeye amaçlıyoruz. Dünya hepimizin daha yaşanılabilir bir dünya için herkes kendi atıklarını yönetirse o zaman daha güzel bir çevreye sahip olabiliriz" dedi.

"Çorum çok temiz bir şehir, biz temizlikte birinciyiz"

Temiz çevreyi sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarını ifade eden Çorum Belediyesi Temizlik İşleri ve İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürü Furkan Acar, "Şehrin tamamında olduğu gibi baraj etrafında da aşkla çalışarak daha temiz bir geleceğe hazırlıyoruz şehrimizi. Bugün genç kardeşlerimizin, öğrencilerimizin geleceğin teminatı olan arkadaşlarımızın farkındalık eğitiminde bulunmaları bizim için çok kıymetli. Çünkü dünyanın en güzel ülkesinde en güzel şehrinde beraber yaşıyoruz bu temiz çevrenin bize daha uzun yıllar sonsuza kadar lazım olacağını bildiğimiz için bu temizliği bu kaliteyi sürdürülebilir hale getirmek adına beraber ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Çorum çok temiz bir şehir, biz temizlikte birinciyiz ve bunu ilelebet devam ettirmek için gençlerimizle birlikte devam ediyoruz" diye konuştu.