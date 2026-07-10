Artan sıcaklıklarda yangınlara karşı hayati uyarı: Yüzde 90'dan fazlası insan kaynaklı - Son Dakika
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Artan sıcaklıklarda yangınlara karşı hayati uyarı: Yüzde 90'dan fazlası insan kaynaklı

Artan sıcaklıklarda yangınlara karşı hayati uyarı: Yüzde 90\'dan fazlası insan kaynaklı
10.07.2026 09:17  Güncelleme: 09:25
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Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, yaz sıcaklarıyla artan örtü ve anız yangınlarına karşı uyarılarda bulundu. Yangınların yüzde 90'ından fazlasının insan kaynaklı olduğunu belirten Balcı, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Yaz mevsiminde artan sıcaklıklarda yangınlara karşı hayati uyarılarda bulunan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, yangınların yüzde 90'dan fazlasının insanlardan kaynaklandığını belirterek, müdahale ettikleri yangınların büyük kısmını örtü ve çöp yangınlarının oluşturduğunu ifade etti.

Yaz mevsiminde sıcakların artması ile birlikte örtü yangınları arttı. Otların kuruması sebebiyle kısa sürede büyüyen örtü yangınları, büyük maddi kayıplara sebep olabiliyor. Yaz mevsiminde ihtimal orman, örtü ve anız yangınlarının önlenmesi için uzmanlar tarafından vatandaşlara uyarılar yapılıyor. Örtü yangınlarında artışın yaşandığı Çorum'da itfaiye ekipleri hızlı müdahale için sürekli teyakkuz halinde bekliyor. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Rahmi Balcı, 2026 yılında müdahale ettikleri 291 yanının 144'ünü örtü ve çöp yangınlarının oluşturduğunu belirtti. Yangınların büyük kısmının insan kaynaklı çıktığına dikkat çeken Balcı, vatandaşların özellikle yaz döneminde hassasiyetlerini arttırmasını istedi.

"Ekinler biçildikten sonra mutlaka tarlaların sürmelerini istirham ediyoruz"

Yaz mevsiminde en çok ot ve anız yangınlarıyla karşılaştıklarını belirten Balcı, "Özellikle haziran ayı ve kasım ayları arasındaki süreçte anız yangınlarımızda ciddi oranda artışlar mevcut. Geçmiş yıllara göre bu yıl ülkemizdeki yağış oranının artmasından dolayı arazi yangınlarında bir artış gözlemliyoruz ve artacağını öngörüyoruz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan, ekinler biçildikten sonra mutlaka tarlalarını sürmelerini istirham ediyoruz. Çünkü hava sıcaklığıyla birlikte anızda meydana gelebilecek yangınlar orman yangınlarına sebep olabilmekte, çevrede bulunan bahçe ve evlere sirayetleri daha kolay olabilmekte. Muhtarlarımızdan da ricada bulunuyoruz. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza, arazi sahiplerine, arazileri biçildikten sonra sürmeleri konusunda uyarılarını daha sık yapmalarını bekliyoruz" dedi.

"İnsanımızın olduğu her yerde bir risk var"

Genellikle yangınların önleyici tedbirlerin alınmamasından kaynaklandığına dikkat çeken Balcı, "Çıkış nedenleri arasında özellikle elektrikli cihazların olduğunu ve kişisel hatalardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Önleyici tedbirlerin alınmamasından dolayı yangın riskleri artıyor. Onun için insanımızın olduğu her yerde bir risk var. Önleyici tedbirler noktasında da vatandaşlarımız ev ve iş yerlerinde söndürme cihazlarının bakımlarını yapmalı ve söndürme dolapları, uyarı sistemleri, algılama sistemleri varsa bunların sürekli aktif halde tutmaları önem arz etmekte. İlimizde şu an itibariyle 8 tane yangına müdahale araç özümüz mevcut, 3 tane kurtarma aracımız, kaza kırım aracımız mevcut, 3 tane merdivenli aracımız bulunmakta. Bununla birlikte 4 tane de hizmet aracımız olmak üzere toplam 18 tane aracımız mevcut. Bu hizmetlerimizi yaparken 83 personelimizle çalışıyoruz. İtfaiye Müdürlüğü olarak 2026 yılı içerisinde 291 adet yangına müdahale ettik. Bunların içerisinde 144 tanesi ot, arazi ve çöp yangını olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.

"Yangınlarımızın yüzde 90'ın üzerinde insan kaynaklı diyebiliriz"

Vatandaşların yangın tedbirlerini alırken kendilerinden de bilgi isteyebileceklerini söyleyen Balcı, "Yangınlarımızın yüzde 90'dan fazlası insan kaynaklı diyebiliriz. İhbar alındıktan sonra bir dakika içerisinde en geç bulunduğumuz birimden olay mahalline doğru harekete geçiyoruz. Kapımız 24 saat açık. Vatandaşlarımız her zaman çocuklarıyla birlikte gelip burada hem itfaiyemizi ziyaret edebilir hem de önleyici tedbirler noktasında çocuklarımızın daha hayata atılmadan neleri yapmaları gerek burada öğrenmelerinde yarar var" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, İtfaiye, Balcı, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Artan sıcaklıklarda yangınlara karşı hayati uyarı: Yüzde 90'dan fazlası insan kaynaklı - Son Dakika

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