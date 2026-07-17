Çorum'da Yerli 'Kirve' Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Çorum'da Yerli 'Kirve' Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı

Çorum\'da Yerli \'Kirve\' Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı
17.07.2026 10:31
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Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 'kirve' buğdayı, Çorum'da hasat edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli buğday çeşidi 'kirve'nin ilk hasadı Çorum'da gerçekleştirildi. Hasadı yapılan yerli tohum, hızlı gelişim süreci ve sunduğu yüksek rekolte ile çiftçiler için umut oldu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında, Çorum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli 'kirve' çeşidi buğday ekildi. Dönüme 22 kilogram tohum kullanılarak yapılan ekimin ardından olgunlaşan buğdaylar, biçerdöver yardımıyla hasat edilmeye başlandı. Merkez ilçeye bağlı Ovakarapınar köyünde 25 yıllık çiftçi Ferit Özşahin'e ait 10 dekarlık tarım arazisinde gerçekleştirilen hasada katılan Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, 'kirve' çeşidinin özellikle yazlık ekim arayan çiftçiler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

"Kirvenin demostrasyon çalışmasını burada yürütüyoruz"

Çorum'un önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, "Çorum, Türkiye coğrafyasında tarım alanı noktasında 9. sırada yer alan, önemli tarla bitkileri üretme potansiyeline sahip illerimizden bir tanesi. Yaklaşık 5 buçuk milyon dekar tarım arazimiz var. Bunun yaklaşık 2 milyon dekarını tahıl grubu, buğday grupları oluşturmakta. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 'kirve' ismindeki ekmeklik buğday çeşidimizin demostrasyon çalışmasını burada yürütüyoruz. Yaklaşık 10 dekarlık bir alanda ekimini gerçekleştirdiğimiz buğdayın hasadındayız. Yaklaşık dönüme 22 kilogram ekim yapıldı. 5 Mart tarihinde ekildi, bugün de hasat ediyoruz" dedi.

"Çok hızlı gelişim kaydeden bir tür"

Hasadı yapılan buğdayın yerli ve milli olduğunu vurgulayan Taş, "Çok hızlı gelişim kaydeden, ekmeklik kalitesi çok iyi olan, hektolitresi uygun düzeyde olan, önemli yerli ve milli çeşitlerimizden bir tanesi. Bu anlamda iki özellik taşıyor. Birincisi yerli ve milli olması, kirvenin, ikincisi de yazlık bir çeşit olması hasebiyle bizim için çok kıymetli. Bu bir demonstrasyon çalışması. Bunun diğer üreticilerimize de örnek olması ve ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi için bu çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Tüm çiftçilerimize tavsiye ederiz"

Bu yıl yerli ve milli "kirve" türü buğdayı ektiğini ifade eden Ferit Özşahin de, "Yaklaşık 25 yıldır tarımla uğraşıyoruz. Bu kirvemi İl Müdürümüz Hasan Bey'in tavsiyesiyle deneme başlığı ektik. Sonuçları gayet iyi. Geç ekimlerde ekilebilecek bir ürün. Tarlasını hazırlayamayanlar için toprak şartlarını uygun şekilde yakalamayanlar için geç de olsa ekilebilecek bir ürün ve denedik, gördük. Yüksek bir verimi var ve hastalıklara dayanıklı bir çeşit. Gayet memnun kaldık, diğerleri de çok iyi. Tüm çiftçilerimize tavsiye ederiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çorum'da Yerli 'Kirve' Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Yerli 'Kirve' Buğdayının İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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