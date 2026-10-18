Çorum kent merkezini etkisi altına alan sis, ulaşım güzergahlarında görüşü azalttı

Çorum kent merkezini etkisi altına alan sis, ulaşım güzergahlarında görüşü azalttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da hava sıcaklığının düşmesiyle kent merkezinde sis meydana geldi. Cadde ve sokaklarda görüş mesafesi yer yer kısalırken sis özellikle ulaşım güzergahlarında hissedildi ve trafikte dikkatli olmak sürücüler için önem kazandı.
Çorum'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde sis etkili oldu.
Çorum'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından oluşan sis, kentin farklı noktalarında etkisini gösterdi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda görüş mesafesi yer yer azalırken, sis özellikle ulaşım güzergahlarında etkisini hissettirdi. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları önem kazandı.
Kaynak: İHA
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