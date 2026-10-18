Çorum kent merkezini etkisi altına alan sis, ulaşım güzergahlarında görüşü azalttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Çorum kent merkezini etkisi altına alan sis, ulaşım güzergahlarında görüşü azalttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum kent merkezini etkisi altına alan sis, ulaşım güzergahlarında görüşü azalttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da hava sıcaklığının düşmesiyle kent merkezinde sis meydana geldi. Cadde ve sokaklarda görüş mesafesi yer yer kısalırken sis özellikle ulaşım güzergahlarında hissedildi ve trafikte dikkatli olmak sürücüler için önem kazandı.

Çorum'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde sis etkili oldu.

Çorum'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından oluşan sis, kentin farklı noktalarında etkisini gösterdi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda görüş mesafesi yer yer azalırken, sis özellikle ulaşım güzergahlarında etkisini hissettirdi. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları önem kazandı.

Kaynak: İHA
Hava DurumuGüncelÇorumYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan’ı korumak için her türlü adımı atacağız Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Galatasaray’da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi Galatasaray'da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:53
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 02:54:56. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum kent merkezini etkisi altına alan sis, ulaşım güzergahlarında görüşü azalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei