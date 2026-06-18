Çüngüş\'te çiftçilere tarım aletleri hibe edildi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde çiftçilere tarım aletleri hibe edildi.

GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında koordineli yürütülen "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında yüzde 50 hibe ile tedarik edilen makine ve ekipmanlar çiftçilere dağıtıldı. Dağıtım törenine İlçe Tarım Müdürü Yusuf Güden, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Akmeşe ve Çüngüş Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik katıldı. Tedarikleri sağlanan 19 adet çapa makinesi, 3 adet üzüm sıkma makinesi ve 2 adet motorlu sırt pülverizatörü çiftçilere teslim edildi. - DİYARBAKIR