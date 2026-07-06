Darıca\'da 6 müdürlüğün katılımıyla kapsamlı yaz temizliği sürüyor

Darıca'da belediyeye bağlı 6 farklı müdürlüğün katılımıyla yürütülen kapsamlı yaz temizliği ve çevre düzenleme çalışmaları Sırasöğütler Mahallesi'nde devam ediyor.

Darıca Belediyesi ekipleri, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmek amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında ekipler bu hafta Sırasöğütler Mahallesi'nde mesai yaptı. Belediyenin 6 farklı müdürlüğünden oluşturulan ekiplerin koordineli çalışmasıyla; sokaklar, kaldırımlar, park alanları ve boş parsellerde temizlik, ot biçme, çevre düzenleme ve peyzaj işlemleri gerçekleştirildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da mahalle muhtarı, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle birlikte bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşların taleplerini dinledi.

"Ortak yaşam alanlarındaki olumsuzluklar gideriliyor"

Başkan Bıyık, mahallelerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Darıca için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bıyık, "6 müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz koordineli şekilde çalışarak sokaklarımızda, boş parsellerimizde ve ortak yaşam alanlarımızda oluşan olumsuzlukları gideriyor. Yaz dönemi boyunca belirlenen program çerçevesinde tüm mahallelerimizde temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ