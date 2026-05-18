Darıca Dutluk Sokak baştan aşağı yenileniyor

Darıca Emek Mahallesi'nin en önemli sanayi ve ulaşım akslarından biri olan Dutluk Sokak'ta kapsamlı yenileme çalışması yürütülüyor.

Sanayi ulaşımı açısından stratejik önem taşıyan Dutluk Sokak'ta, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Çelik fabrikası ile Marmaray tren hattı arasında kalan 1 kilometrelik güzergahta, kazı işlemlerinin ardından yeni yağmur suyu hattı inşa edilecek. Ağır tonajlı araç trafiğine uygun şekilde tasarlanan yeni üstyapı çalışmalarının yanı sıra, güzergah boyunca dekoratif aydınlatma direkleri yerleştirilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin modern bir görünüme kavuşması, ulaşım kalitesinin artması ve gece sürüş güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. - KOCAELİ