Darıca Dutluk Sokak baştan aşağı yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darıca Dutluk Sokak baştan aşağı yenileniyor

Darıca Dutluk Sokak baştan aşağı yenileniyor
18.05.2026 09:56  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca Emek Mahallesi'ndeki Dutluk Sokak'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol, yağmur suyu hattı ve aydınlatma yenileme çalışmaları başlatıldı. Proje ile bölgenin ulaşım kalitesinin artırılması ve modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Darıca Emek Mahallesi'nin en önemli sanayi ve ulaşım akslarından biri olan Dutluk Sokak'ta kapsamlı yenileme çalışması yürütülüyor.

Sanayi ulaşımı açısından stratejik önem taşıyan Dutluk Sokak'ta, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Çelik fabrikası ile Marmaray tren hattı arasında kalan 1 kilometrelik güzergahta, kazı işlemlerinin ardından yeni yağmur suyu hattı inşa edilecek. Ağır tonajlı araç trafiğine uygun şekilde tasarlanan yeni üstyapı çalışmalarının yanı sıra, güzergah boyunca dekoratif aydınlatma direkleri yerleştirilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin modern bir görünüme kavuşması, ulaşım kalitesinin artması ve gece sürüş güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Darıca Dutluk Sokak baştan aşağı yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

10:49
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:17:41. #7.13#
SON DAKİKA: Darıca Dutluk Sokak baştan aşağı yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.