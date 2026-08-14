Demirözü'nde Öğretmenevi İnşaatı İncelendi
Kaymakam Ahat, Öğretmenevi inşaatında inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde yapımı devam eden Öğretmenevi inşaatında inceleme gerçekleştirildi.
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ile birlikte inşaat alanını dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tamamlandığında 28 oda ve 50 yatak kapasitesine sahip olması planlanan Öğretmenevi'nin, ilçenin konaklama ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Yetkililerden inşaatın mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ahat, çalışmaların planlanan doğrultuda sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.
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