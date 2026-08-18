Denizli'de Kadın Emekçiler Meyve Bahçelerinde Çalışıyor - Son Dakika
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Denizli'de Kadın Emekçiler Meyve Bahçelerinde Çalışıyor

Denizli\'de Kadın Emekçiler Meyve Bahçelerinde Çalışıyor
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Çivril'deki kadınlar, meyve bahçelerinde çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor ve üretim yapıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan kadınlar, yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarına rağmen üretimden kopmuyor. Aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Karayahşiler Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinde yevmiye usulü çalışan kadınlar, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesailerinde alın terlerini toprağa bereket olarak bırakıyor.

Sabah saat 06.00'da bahçelerde işbaşı yapan emekçi kadınların mesaisi saat 14.00'e kadar sürüyor. Günün en serin saatlerini değerlendiren kadınlar, armut bağlama, meyve toplama, hasat, seyreltme ve sezon boyunca ihtiyaç duyulan birçok tarımsal bakım işini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Her bir dokunuş, yalnızca o yılın ürününü değil, gelecek sezonun verimini de doğrudan etkiliyor.

Karayahşiler Mahallesi'ndeki bahçelerde özellikle Deveci armudu için uygulanan "lider bırakma" yöntemi dikkat çekiyor. Bu uygulamada ağaca şemsiye formu kazandırılıyor. Böylece dalların güneş ışığından daha dengeli yararlanması sağlanırken hava dolaşımı artırılıyor. Uzmanların verimi artıran uygulamalar arasında gösterdiği bu yöntem sayesinde ağaçlar gelecek yıl daha güçlü sürgünler vererek kaliteli meyveye hazırlanıyor.

İğdir Mahallesi'nde yaşayan Sultan Koyuncu ve Işıklı Mahallesinde yaşayan Tahsin Adlığ, yıllardır meyve bahçelerinde çalışarak geçimlerini sağlıyor. Mevsime göre farklı bahçelerde görev aldıklarını anlatan kadınlar, armutla başlayan mesainin elma, kiraz, şeftali ve diğer meyvelerin bakım ve hasadıyla devam ettiğini söyledi.

Sultan Koyuncu, "Sabah erkenden işe başlıyoruz. Güneş yükselmeden işimizin büyük bölümünü tamamlıyoruz. Burada sadece meyve toplamıyoruz; ağacın bakımını yapıyor, gelecek yılın ürününe de emek veriyoruz. Kazandığımız yevmiye ailemiz için önemli bir destek oluyor." dedi.

Tahsin Adlığ ise yaptıkları işin dışarıdan göründüğünden çok daha fazla bilgi ve dikkat gerektirdiğini belirterek, "Lider bırakma işlemini doğru yapmak çok önemli. Ağacın şeklini verirken hem güneşi hem de gelecek yıl oluşacak meyveyi düşünüyoruz. Bu işi yılların verdiği tecrübeyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çivril'in bereketli topraklarında sessizce çalışan kadınlar, sadece meyve yetiştirmiyor; emekleriyle üretime güç katıyor, aile bütçelerine destek oluyor ve gelecek sezonun ürünlerini bugünden şekillendiriyor. Gün doğmadan başlayan bu alın teri, Çivril tarımının en görünmeyen ama en değerli emeklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA

Denizli, Çivril, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Denizli'de Kadın Emekçiler Meyve Bahçelerinde Çalışıyor - Son Dakika

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