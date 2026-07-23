Denizli’de Küçükbaş Hayvan Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde küçükbaş hayvanların bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı korunması amacıyla aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Program kapsamında hayvanların kimliklendirilmesi için küpeleme işlemleri de titizlikle gerçekleştiriliyor.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, küçükbaş hayvan sağlığının korunması ve hayvancılıkta sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla yürütülen aşılama ve küpeleme çalışmaları il genelinde aralıksız devam ediyor.

Veteriner Hekimler ve Veteriner Sağlık Teknikerlerinden oluşan saha ekipleri, belirlenen program çerçevesinde yetiştiricileri ziyaret ederek küçükbaş hayvanları bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı koruyucu aşılarla buluşturuyor. Çalışmalar sayesinde hayvan hastalıklarının önlenmesi, sürü sağlığının korunması ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Aşılama faaliyetlerinin yanı sıra küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik küpeleme işlemleri de büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu uygulamalarla hayvan sayısının ve hareketlerinin izlenebilirliği sağlanırken, hastalıklarla mücadelede etkinliğin artırılması ve hayvancılık faaliyetlerinin kayıtlı şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.