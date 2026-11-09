Dernek başkanı Ergör kış lastiğinin fren mesafesini yüzde 30 kısalttığını açıkladı - Son Dakika
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Dernek başkanı Ergör kış lastiğinin fren mesafesini yüzde 30 kısalttığını açıkladı

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Dernek başkanı Ergör kış lastiğinin fren mesafesini yüzde 30 kısalttığını açıkladı
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Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oktay Ergör, sürücülerin kış lastiği kullanmasını ve araç bakımı yaptırmasını istedi. Ergör, kış lastiklerinin 7 derecenin altında fren mesafesini yüzde 30 kısalttığını, zincir bulundurulması gerektiğini söyledi.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oktay Ergör, kış şartlarında güvenli sürüş için sürücülerin kış lastiği kullanması ve araç bakımlarını yaptırması gerektiğini belirterek, kış lastiklerinin karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısalttığını söyledi.

"7 derecenin altında kış lastiği kullanılmalı"

Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve güvenlik sağladığını ifade eden Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oktay Ergör, "Kış lastikleri karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısaltmakta ve kazaların önlenmesinde yüksek fayda sağlamaktadır" dedi.

"Araçlarda gerekli ekipmanlar bulundurulmalı"

Sürücülerin kış öncesinde araç bakımlarını yaptırmaları gerektiğini belirten Ergör, "Lastiklerin kontrolü, antifrizlerin tamamlanması, akü ve elektrik donanımlarının yanı sıra araçlarda zincir, takoz, çekme halatı, ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi ekipmanların bulundurulması gerekmektedir. Bu ekipmanların araçlarda bulunmaması halinde sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı ceza kesilmesi uygulaması bulunmaktadır" diye konuştu.

"Takip mesafesi iki katına çıkarılmalı"

Karlı havalarda sürüş tekniklerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Ergör, "Karlı havada takip mesafesinin normalin iki katına çıkarılması gerekmektedir. Gaz ve fren pedallarına yumuşak basılmalı, ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalıdır. Manuel araçlarda debriyaj pedalı dikkatli kullanılmalı, pedal sertçe bırakılmamalıdır. Otomatik araçlarda ise hızlanmalarda gaz pedalına sonuna kadar basılmamalı, buzlu ve karlı yokuşlarda motorun frenleme gücünden faydalanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Emniyet kemeri hayat kurtarıyor"

Trafik kazalarının önlenmesinde emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çeken Ergör, "Araca biner binmez emniyet kemeri mutlaka takılmalı. Emniyet kemeri ölümlü kazaları yüzde 70 oranında önlemektedir. Araç kullanırken cep telefonuyla kesinlikle görüşme yapılmamalıdır. Cep telefonu kullanımı şehir içi trafiğinde kazalara sebebiyet verdiği gibi şehirler arası yollarda da ölümlü kazalara neden olmaktadır" şeklinde konuştu.

"Toplu taşıma araçları tercih edilmeli"

Kış şartlarında sürücülerin camların buğulanmasına, kayma ve patinaj riskine karşı da tedbirli olması gerektiğini belirten Ergör, "Kaymalara karşı zincir kullanılmalı, camlar buğulandığında ise yan camlar hafifçe aralanarak havalandırmanın en sıcak konuma getirilmesi sağlanmalıdır. Öndeki aracın izinden giderek patinaj riski azaltılabilir. Vatandaşların genellikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarının en güvenli yol olduğu da unutulmamalıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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