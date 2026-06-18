Didim 14 Plajıyla Mavi Bayrak Kazandı

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisinin 2026 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklanırken, Didim'de mavi bayrak almaya hak kazanan 14 plaja mavi bayrakları asıldı.

Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistik tatil için tercih ettiği Didim, masmavi denizi, gün batımı ve Altınkum gibi dünyaca ünlü plajıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen Mavi Bayrak denetim sürecinde önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisinin tarafından açıklanan verilerek göre Didim'de 14 plaj ile bir marina ve bir özel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. - AYDIN