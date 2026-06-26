Didim\'de cankurtaranlara ilk yardım eğitimi

Didim Belediyesi mavi bayraklı plajlarda gören yapan cankurtaran personellerine yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın güvenliği için eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mavi bayraklı plajlarımızda güvenli bir tatil ortamı sunmak amacıyla cankurtaranlarımıza yönelik düzenlenen "İlk Yardım ve Acil Müdahale Farkındalık Eğitimi"ni yerinde inceledik, görevli personellerimize çalışmalarında kolaylıklar diledik. Didim'imizin en değerli turizm merkezlerinden biri olan Altınkum'da, halkımızın ve misafirlerimizin huzuru için eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" denildi. - MUĞLA