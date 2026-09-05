Didim\'de Efeler Mahallesi 1610. Sokak\'ta yol yapım çalışması başladı

Didim Belediyesi ekipleri, Efeler Mahallesi 1610. Sokak'ta yol yapım çalışmasına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Didim Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerde ihtiyaç duyulan noktaları belirleyerek çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kapsamda Efeler Mahallesi 1610. Sokak'ta yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Efeler Mahallesi'nde yürütülen çalışma kapsamında 1610. Sokak'ta yol yapım uygulamalarına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sokağın daha düzenli bir ulaşım alanına kavuşması ve mahalle sakinlerinin günlük ulaşımının daha rahat hale gelmesi hedefleniyor.

Sahada sürdürülen çalışmalar ekiplerin planlaması doğrultusunda aşama aşama ilerlerken, yol yapım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşım açısından daha elverişli bir ortam oluşturulacak.

Didim Belediyesi, yol yapım ve düzenleme çalışmalarını kent genelindeki ihtiyaçları gözeterek sürdürüyor. Mahallelerde gerçekleştirilen saha incelemeleriyle belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan çalışmalar, ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak devam ediyor. Kent genelinde planlanan diğer yol çalışmalarının da program dahilinde sürdürülmesi planlanıyor.