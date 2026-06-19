Didim\'de Pamuk Alanlarında İyi Gelişim

Aydın'ın Didim ilçesinde pamuk ekili alanlarda yapılan incelemelerde bitki gelişiminin iyi olduğu, zararlı yoğunluğuna rastlanmadığı bildirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde pamuk üretim alanlarında bitki gelişimi ve zararlı kontrolüne yönelik saha çalışmaları gerçekleştirildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, pamuk bitkilerinin gelişim durumunun iyi seviyede olduğu tespit edildi. Saha çalışmaları sırasında üreticilerle bir araya gelen teknik personel, yapılan gözlemler doğrultusunda pamuk tarlalarında herhangi bir zararlı yoğunluğuna rastlanmadığını aktardı. Üreticilere mevcut durum hakkında bilgi verilerek, düzenli kontrollerin ve önerilen tarımsal uygulamaların önemine dikkat çekildi. Sezon boyunca pamuk alanlarında izleme ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN