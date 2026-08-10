Dikmeli İlkokulu Yılına Hazırlanıyor

öğretim dönemine yetiştirilmesi talimatını verdi.

Vali Mehmet Makas, Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli köyünde yapımı devam eden 8 sınıflı Dikmeli İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Makas, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Okulun ilçeye önemli bir eğitim yatırımı olduğunu belirten Makas, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi ve okulun yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi yönünde talimat verdi.