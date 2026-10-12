Diyarbakır Çermik\'te bol yağış üzüm üreticilerinin yüzünü güldürdü

Diyarbakır Çermik'te bol yağış üzüm üreticilerinin yüzünü güldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Kuyu Mahallesi'ndeki üzüm bağlarında hasat başladı. Bol yağışın etkisiyle çiftçi Cuma Çınar, 3 dönüm bağında yaklaşık 3 ton rekolte beklediğini ve üzümlerini 70-100 liradan satabileceğini söyledi; ürünler 81 ile gönderiliyor.
Üzümüyle meşhur Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hasat başladı. Binlerce dönüm üzüm bağlarının bulunduğu Kuyu Mahallesi'nde üreticiler yüksek rekolte sevinci yaşarken, buradan elde edilen üzümler, Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor.
Yılın bol yağışlı geçmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü. Üzümlerin kaliteli ve hastalığa yakalanmaması, üreticilerin ürünlerini yüksek fiyata satmalarını sağladı. Kuyu Mahallesi'nde üzüm hasadına başlayan Cuma Çınar isimli çiftçi, bu yıl hasadın iyi geçtiğini, üzümlerinin bir kısmını yaş meyve olarak sattığını bir kısmını da pestil ve pekmez yaparak sattığını söyledi. 3 dönüm üzüm bağının olduğunu kaydeden Çınar, bu yıl yaklaşık olarak 3 tonluk bir üzüm rekoltesi beklediğini, üzümlerini 70-100 lira aralığında kalitesine göre satabileceğini ifade etti. Çınar, üzümlerin susuz ve oldukça kaliteli olmasından dolayı rağbet gördüğünü vurguladı.
Kuyu Mahallesi'nde Genç Mehmet, abderi, şire, vanki, tahannebi, öküz gözü, tilki kuyruğu, boğazkere gibi üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Çermik'te yetiştirilen üzümler, Diyarbakır başta olmak üzere, çevre il ve ilçelerde tüketicilere sunuluyor.
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