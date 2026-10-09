Diyarbakır Çermik\'te domuz sürüsü, koyun otlatan mahallelinin kamerasına yansıdı

Diyarbakır Çermik'te domuz sürüsü, koyun otlatan mahallelinin kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde yiyecek arayan domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaylada koyunlarını otlatan mahalle sakini Ömer Kılıç, kalabalık sürünün birlikte hareket ettiğini belirterek o anları cep telefonuyla kaydetti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde domuz sürüsü görüntülendi.
Çermik'e bağlı Akpınar Mahallesi'nde yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Ömer Kılıç isimli mahalle sakini, "Yaylada koyunlarımı otlatıyordum. Bir anda kalabalık bir domuz sürüsünü gördüm. Sürü çok kalabalıktı. Domuzlar birlikte hareket ediyordu. Ben de cep telefonumu çıkartarak o anları kaydettim" dedi.
Kaynak: İHA
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