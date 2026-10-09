Diyarbakır Çermik'te domuz sürüsü, koyun otlatan mahallelinin kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Çermik'te domuz sürüsü, koyun otlatan mahallelinin kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermik\'te domuz sürüsü, koyun otlatan mahallelinin kamerasına yansıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde yiyecek arayan domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaylada koyunlarını otlatan mahalle sakini Ömer Kılıç, kalabalık sürünün birlikte hareket ettiğini belirterek o anları cep telefonuyla kaydetti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde domuz sürüsü görüntülendi.

Çermik'e bağlı Akpınar Mahallesi'nde yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Ömer Kılıç isimli mahalle sakini, "Yaylada koyunlarımı otlatıyordum. Bir anda kalabalık bir domuz sürüsünü gördüm. Sürü çok kalabalıktı. Domuzlar birlikte hareket ediyordu. Ben de cep telefonumu çıkartarak o anları kaydettim" dedi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuDiyarbakırÖmer KılıçHayvanlarAkpınarÇermikGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat Kurallar sil baştan değişiyor Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor
Otoyol kazısında şaşırtan keşif Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı
10:59
Futbol dünyasında sahte lisans skandalı Alex ve Felipe Melo da listede
Futbol dünyasında sahte lisans skandalı! Alex ve Felipe Melo da listede
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:27
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:05:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te domuz sürüsü, koyun otlatan mahallelinin kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei