Diyarbakır Çermik'te Haburman Köprüsü'ne dökülen çöpler tepki çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Çermik'te Haburman Köprüsü'ne dökülen çöpler tepki çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermik\'te Haburman Köprüsü\'ne dökülen çöpler tepki çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde tarihi Haburman Köprüsü çevresine dökülen çöpler vatandaşların tepkisini çekti. Çermik Fen Lisesi arkasında akarsuya atılan atıkların oluşturduğu görüntüye tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden köprü çevresinin temiz tutulmasını istedi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Artuklu eseri tarihi Haburman Köprüsü civarına dökülen çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Çermik Fen Lisesi arkasında akarsuya atılan çöplerin oluşturduğu çirkin görüntüye vatandaşlar tepki gösterdi. Çevreye duyarlı vatandaşlar, atıkların tarihi bölge civarına atılmasının ilçeye yakışmadığını belirterek yetkililerden tarihi Haburman Köprüsü çevresinin temiz tutulmasını istedi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırÇermikGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız
Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta“nın setini bastı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta"nın setini bastı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Mekke’de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram’da canlı bomba alarmı Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı
Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı
Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:52
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 09:29:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te Haburman Köprüsü'ne dökülen çöpler tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei