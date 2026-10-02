Diyarbakır Çermik\'te Haburman Köprüsü\'ne dökülen çöpler tepki çekti

Diyarbakır Çermik'te Haburman Köprüsü'ne dökülen çöpler tepki çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde tarihi Haburman Köprüsü çevresine dökülen çöpler vatandaşların tepkisini çekti. Çermik Fen Lisesi arkasında akarsuya atılan atıkların oluşturduğu görüntüye tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden köprü çevresinin temiz tutulmasını istedi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Artuklu eseri tarihi Haburman Köprüsü civarına dökülen çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Çermik Fen Lisesi arkasında akarsuya atılan çöplerin oluşturduğu çirkin görüntüye vatandaşlar tepki gösterdi. Çevreye duyarlı vatandaşlar, atıkların tarihi bölge civarına atılmasının ilçeye yakışmadığını belirterek yetkililerden tarihi Haburman Köprüsü çevresinin temiz tutulmasını istedi.
Kaynak: İHA
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