Diyarbakır Çermik\'te mahalle yolu muhtar ve sakinlerin elbirliğiyle onarıldı

Diyarbakır Çermik'te mahalle yolu muhtar ve sakinlerin elbirliğiyle onarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır Çermik'te İkiçeltik Mahallesi sakinleri, yağış nedeniyle bozulan yolu muhtar Mehmet Emin Çiçek'le birlikte onardı. Çiçek, yolların ilgili kurumlarca yapılmadığını savunarak Çermik Belediyesinden kamyon, Siverek'ten sıcak asfalt temin ettiklerini söyledi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi İkiçeltik Mahallesi'nde vatandaşlar, mahalle yollarının onarımını kendi imkanlarıyla yaptı.
Geçen yıl mevsimin yağışlı geçmesinden dolayı bozulan İkiçeltik Mahalle yolu, muhtar Mehmet Emin Çiçek ve mahalle sakinleri tarafından onarıldı. Mahalle muhtarı Mehmet Emin Çiçek, bir yıla yakındır mahalle yollarında derin çukurlar oluştuğunu, defalarca ilgili kurumlara çağrıda bulunmasına rağmen yollarının yapılmadığını savundu. Çiçek, Çermik Belediyesinden kamyon ve komşu ilçe Siverek'ten sıcak asfalt temin ederek mahalle sakinleri ile elbirliğiyle kendi yollarının onarımlarını yaptıklarını söyledi.
Kaynak: İHA
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