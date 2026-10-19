Diyarbakır Çermik\'te mahalle yolu muhtar ve sakinlerin elbirliğiyle onarıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi İkiçeltik Mahallesi'nde vatandaşlar, mahalle yollarının onarımını kendi imkanlarıyla yaptı.

Geçen yıl mevsimin yağışlı geçmesinden dolayı bozulan İkiçeltik Mahalle yolu, muhtar Mehmet Emin Çiçek ve mahalle sakinleri tarafından onarıldı. Mahalle muhtarı Mehmet Emin Çiçek, bir yıla yakındır mahalle yollarında derin çukurlar oluştuğunu, defalarca ilgili kurumlara çağrıda bulunmasına rağmen yollarının yapılmadığını savundu. Çiçek, Çermik Belediyesinden kamyon ve komşu ilçe Siverek'ten sıcak asfalt temin ederek mahalle sakinleri ile elbirliğiyle kendi yollarının onarımlarını yaptıklarını söyledi.