Diyarbakır Çermik'te sakinler cevap alamayınca yoldaki çukurları betonla doldurdu - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te sakinler cevap alamayınca yoldaki çukurları betonla doldurdu

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Diyarbakır Çermik\'te sakinler cevap alamayınca yoldaki çukurları betonla doldurdu
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Bulundu Mahallesi sakinleri, geçen yıldan bozulan yolu kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştı. İlgili kurumlara başvurup cevap alamayan sakinler, yoldaki çukurları beton harçla doldurarak güvenli hale getirdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde vatandaşlar, bozulan köy yollarını kendi imkanları ile onarmaya çalıştı.

Geçtiğimiz yıldan bozulan Bulundu Mahallesi yolunu mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinden Cuma Aslan, ilgili kurumlara mahalle yollarının yapılması için başvurduklarını fakat herhangi bir cevap alamadıklarını belirterek, bu yüzden mahalle sakinleri olarak kendi aralarında anlaşarak bozulan mahalle yolundaki çukurları beton harçlarla doldurarak güvenli bir hale getirdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA
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