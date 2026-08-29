Diyarbakır\'da Araç Sayısı ve Trafik Kazaları Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Diyarbakır'da Temmuz 2026 itibarıyla kentteki motorlu kara taşıtı sayısı 198 bin 146'ya ulaştı.

Diyarbakır'da nüfus artışının üzerinde seyreden araçlaşma, kent içi trafiğin üzerindeki baskıyı her geçen yıl artırıyor. TÜİK verilerine göre, 2021'de 128 bin 843 olan motorlu kara taşıtı sayısı Temmuz 2026 itibarıyla 198 bin 146'ya ulaştı. 2021-2025 döneminde nüfus yüzde 3,4 artarken otomobil sayısı yüzde 63,3, toplam trafik kazası sayısı ise yüzde 50,1 arttı.

Buna göre, Diyarbakır'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2021'e kıyasla 69 bin 303 araç arttı. Artış oranı yüzde 53,8'i buldu.

Diyarbakır'ın nüfusu 2021 yılında 1 milyon 791 bin 373 iken 2025 yılında 1 milyon 852 bin 356'ya yükseldi. Dört yıldaki nüfus artışı 60 bin 983 kişi, yani yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kentteki otomobil sayısı ise 54 bin 687'den 89 bin 301'e çıktı. Dört yılda otomobil sayısına 34 bin 614 araç daha eklendi ve artış yüzde 63,3'e ulaştı.

Bin kişi başına düşen otomobil sayısındaki değişim de araçlaşmanın hızını ortaya koydu. 2021 yılında Diyarbakır'da bin kişiye 31 otomobil düşerken bu rakam 2022'de 32, 2023'te 37, 2024'te 43 ve 2025'te 48'e yükseldi. Böylece nüfus sadece yüzde 3,4 artarken, bin kişi başına düşen otomobil sayısı yaklaşık yüzde 55 arttı.

Araç yoğunluğundaki artışla birlikte Diyarbakır'daki trafik kazalarının toplam sayısında da yükseliş yaşandı. 2021 yılında kentte 11 bin 238 trafik kazası meydana gelirken, sayı 2022'de 10 bin 268, 2023'te 12 bin 372, 2024'te 14 bin 453 ve 2025'te 16 bin 865 olarak kayıtlara geçti.

Böylece 2021-2025 döneminde toplam trafik kazası sayısı yüzde 50,1 arttı. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının sayısı da 2021'de 2 bin 614 iken 2025'te 3 bin 696'ya yükseldi. Dört yıllık artış yüzde 41,4 oldu. 2025 yılında Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazalarında 109 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 53 kişi yaralandı. Bu rakamlara göre, 2025 yılında Diyarbakır'da günde ortalama 46'dan fazla trafik kazası meydana geldi.