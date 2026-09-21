Diyarbakır\'da Silvan ile Lice arasındaki orman yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Silvan ile Lice ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Silvan ilçesi Dolapdere Mahallesi ile Lice ilçesi Kutlu Mahallesi sınırında yer alan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler geniş bir araziyi etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ile jandarma, Silvan Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.