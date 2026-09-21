Diyarbakır'da Silvan ile Lice arasındaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Silvan ile Lice arasındaki orman yangını kontrol altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da Silvan ile Lice arasındaki orman yangını kontrol altına alındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ile Lice ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, 4 arazöz ile jandarma ve belediye itfaiyelerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ile Lice ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Silvan ilçesi Dolapdere Mahallesi ile Lice ilçesi Kutlu Mahallesi sınırında yer alan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler geniş bir araziyi etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ile jandarma, Silvan Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Orman YangınıDiyarbakırAcil DurumİncelemeJandarmaSilvanGüncelÇevreLiceDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ödemiş’te ekmek fırınının çatı katı alev aldı Baca temizliği yangınla bitti Ödemiş'te ekmek fırınının çatı katı alev aldı! Baca temizliği yangınla bitti
İstanbul’daki şiddet dosyasında iddianame kabul edildi: Uğur Atılkan 11 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak İstanbul'daki şiddet dosyasında iddianame kabul edildi: Uğur Atılkan 11 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak
Giresun Espiye’de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Giresun Espiye'de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“ Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
Menekşe Deresi’ndeki esrarengiz ölümde otopsi sonucu açıklandı Menekşe Deresi'ndeki esrarengiz ölümde otopsi sonucu açıklandı
09:33
Salah’ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu Ziyaretçiler akın ediyor
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
09:23
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
09:16
Bilet almadan stadyuma daldılar Kaçak giriş anları kamerada
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada
09:06
Fark açıldıkça yıkıldı 8-0’lık maçta milyonları kahreden anlar
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar
09:01
Katılımevim’e piyasa dolandırıcılığı operasyonu 15 şüpheli gözaltında
Katılımevim'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında
08:30
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 09:49:30. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silvan ile Lice arasındaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement