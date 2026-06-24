Diyarbakır genelinde su alanlarına girişler yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, kent genelinde su alanlarına girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, il genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler ile akarsu ve benzeri su alanlarında meydana gelen boğulma olaylarında artış yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Özellikle çocuklarımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu üzücü olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesinde il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin kullanılmasının Valinin görev ve sorumlulukları arasında olduğu, bu amaçla gerekli karar ve tedbirleri almaya yetkili bulunduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 66'ncı maddesinde ise; kanunların verdiği yetkiye dayanılarak mülki idare amirlerince alınan ve usulüne uygun şekilde ilan edilen karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede Diyarbakır ili genelinde bulunan tüm sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsular, sel kapanları, regülatörler, su iletim ve deşarj tesisleri, taşkın kontrol tesisleri ile benzeri tüm su alanlarında her ne sebeple olursa olsun suya girilmesi, yüzülmesi ve serinleme amacıyla bu alanların kullanılması yasaklanmıştır. Belirtilen yasaklara aykırı hareket eden kişiler hakkında, çocuklar bakımından ise velileri veya kanuni temsilcileri hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Söz konusu yasağın uygulanmasına yönelik denetim ve kontroller kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlıkları ve DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından koordinasyon içerisinde ve titizlikle yürütülecek, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli tutanaklar düzenlenerek ilgili kolluk birimlerince gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır. Valilik genel emri kapsamında alınan bu tedbirlerin temel amacı, özellikle çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması ve telafisi mümkün olmayan acı olayların yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bu nedenle vatandaşlarımızın belirtilen yasaklara hassasiyetle riayet etmeleri, çocuklarını ve gençleri bu alanlardan uzak tutmaları önem arz etmektedir" denildi. - DİYARBAKIR