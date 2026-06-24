Diyarbakır genelinde su alanlarına girişler yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır genelinde su alanlarına girişler yasaklandı

24.06.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valiliği, artan boğulma vakaları nedeniyle kent genelindeki tüm su alanlarına girişi yasakladı. Yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

Diyarbakır Valiliği, kent genelinde su alanlarına girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, il genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler ile akarsu ve benzeri su alanlarında meydana gelen boğulma olaylarında artış yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Özellikle çocuklarımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu üzücü olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesinde il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin kullanılmasının Valinin görev ve sorumlulukları arasında olduğu, bu amaçla gerekli karar ve tedbirleri almaya yetkili bulunduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 66'ncı maddesinde ise; kanunların verdiği yetkiye dayanılarak mülki idare amirlerince alınan ve usulüne uygun şekilde ilan edilen karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede Diyarbakır ili genelinde bulunan tüm sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsular, sel kapanları, regülatörler, su iletim ve deşarj tesisleri, taşkın kontrol tesisleri ile benzeri tüm su alanlarında her ne sebeple olursa olsun suya girilmesi, yüzülmesi ve serinleme amacıyla bu alanların kullanılması yasaklanmıştır. Belirtilen yasaklara aykırı hareket eden kişiler hakkında, çocuklar bakımından ise velileri veya kanuni temsilcileri hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Söz konusu yasağın uygulanmasına yönelik denetim ve kontroller kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlıkları ve DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından koordinasyon içerisinde ve titizlikle yürütülecek, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli tutanaklar düzenlenerek ilgili kolluk birimlerince gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır. Valilik genel emri kapsamında alınan bu tedbirlerin temel amacı, özellikle çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması ve telafisi mümkün olmayan acı olayların yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bu nedenle vatandaşlarımızın belirtilen yasaklara hassasiyetle riayet etmeleri, çocuklarını ve gençleri bu alanlardan uzak tutmaları önem arz etmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Valiliği, Hava Durumu, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Diyarbakır genelinde su alanlarına girişler yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler

23:56
İsviçre, Kanada’yı yenerek liderliği kaptı
İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı
23:53
Trump doğruladı ABD, yerli savaş uçağı KAAN’da kullanılacak jet motorlarını Türkiye’ye satacak
Trump doğruladı! ABD, yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılacak jet motorlarını Türkiye'ye satacak
23:30
Son noktayı koydu Mourinho’dan Arda Güler kararı
Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı
21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 00:00:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Diyarbakır genelinde su alanlarına girişler yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.