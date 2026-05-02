Diyarbakır'ı sağanak vurdu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur, ulaşımda aksamalara ve su taşkınlarına neden oldu.

Doluyla birlikte yağan yağmur, dağlardan sürükledikleri taş ve çamurlarla, yağmur giderlerini tıkadı. Giderlerin tıkanması ile oluşan yağmur suları caddeleri kaplayarak, ulaşımı aksattı. Bazı işyerleri ve evlerde sular altında kaldı. Belediye personeli, giderlerin açılması için çalışma başlatırken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - DİYARBAKIR