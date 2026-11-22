Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sağanak yağış, taşkınlara ve heyelana neden oldu.

Kulp ilçesi genelinde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına, yol çökmelerine ve ulaşımda aksamalara yol açtı. İlçeye bağlı Yaylak Mahallesi ile Alaca köyü ulaşıma kapanırken, Baloğlu grup köy yolunda da araç geçişleri durdu. Narlıca mevkiinde derenin taşması sonucu yaklaşık 400 hayvan mahsur kaldı. Belediye ekipleri mahsur kalan hayvanların tahliyesi, yolların açılması ve taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.