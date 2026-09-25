Diyarbakır Sur'da taşlar arasına sıkışan iki yavru köpek annelerine kavuşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Sur'da taşlar arasına sıkışan iki yavru köpek annelerine kavuşturuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Sur\'da taşlar arasına sıkışan iki yavru köpek annelerine kavuşturuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kerpiç barınakta taşlar arasına sıkışan iki yavru köpek, duyarlı bir vatandaşın çabasıyla kurtarılıp annelerine kavuşturuldu. Gözleri görmediği için mahsur kalan yavruları kurtaran vatandaş, anne köpeğin on gün önce dokuz yavru doğurduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kayaların arasına sıkışan yavru köpekler, duyarlı vatandaş sayesinde kurtarılarak annelerinin yanına bırakıldı.

Sur ilçesi Bostanpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde bulunan kerpiçten yapılmış köpek barınağında taşların arasında sıkışarak mahsur kalan iki yavru köpek, duyarlı vatandaşın çabalarıyla kurtarıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yavru köpekler, annelerine kavuşturuldu. Yavru köpekleri kurtaran vatandaş, "İş yerimizde bulunan anne köpek on gün önce doğum yaparak dokuz yavru dünyaya getirdi, biz de onların barınmaları için, kendilerine taştan ve kerpiçten bir barınak yaptık, onların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını çalışma arkadaşlarımızla birlikte karşıladık. Yavru köpeklerin gözleri henüz görmediği için taşların aralarına girerek mahsur kalmış. Ben de onları sıkıştıkları alandan çıkartarak annelerine kavuşturdum" dedi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıDiyarbakırGüncelYaşamÇevreSurSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
09:31
Fon soruşturmasında dev operasyon 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu
Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu
09:28
28 yıllık TRT muhabiri Zidane’ın karşısında heyecanlandı Sesi titredi
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
09:00
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda Gözler 1 Ekim’de
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:55:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Diyarbakır Sur'da taşlar arasına sıkışan iki yavru köpek annelerine kavuşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei