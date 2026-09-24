Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis'te UFO'yu andıran mercek bulutunu görüntüledi - Son Dakika
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Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis'te UFO'yu andıran mercek bulutunu görüntüledi

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Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis\'te UFO\'yu andıran mercek bulutunu görüntüledi
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Bitlis semalarında yatay ve düzgün yapısıyla UFO'yu andıran mercek bulutu kısa süreli görsel şölen oluşturdu. Bulutu görüntüleyen doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis'in dağları üzerinde oluşan bu doğa olayının etkileyici olduğunu söyledi.

Bitlis'te oluşan mercek bulutu, ilginç görüntüsüyle görenlerin dikkatini çekti.

Bitlis'te gökyüzünde oluşan mercek bulutu dikkat çekti. Yatay ve düzgün yapısıyla UFO'yu andıran bulut, doğa ve gökyüzü gözlemcilerinin de ilgisini çekti. İlginç doğa olayını görüntüleyen doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Doğada bazen gökyüzü de en az yeryüzü kadar etkileyici manzaralar sunuyor. Bitlis'in dağları üzerinde oluşan bu mercek bulutu da bunun güzel örneklerinden biri" dedi.

Mercek bulutu, kısa süreli de olsa gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Kaynak: İHA
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