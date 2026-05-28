Dokuzhöyük\'te Dolu Yağışı Hasara Neden Oldu

Kırklareli merkez ilçeye bağlı Dokuzhöyük köyünde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Yağış sebebiyle bazı tarım arazilerinde zarar oluştu.

Dokuzhöyük köyü ve çevresinde aniden bastıran dolu yağışı sonrası köy yolları ve tarım alanları beyaz örtüyle kaplandı. Şiddetli yağış sonrası yollar ve bazı tarlalar sular altında kaldı. Özellikle mısır tarlaları başta olmak üzere bazı ekili alanlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Dolunun kısa sürede etkisini artırdığını belirten bir köylü, "Köyümüzde ilk defa bu şekilde dolu yağışı görüyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri ise ani sağanak ve dolu yağışlarına karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. - KIRKLARELİ