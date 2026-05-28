Dokuzhöyük'te Dolu Yağışı Hasara Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dokuzhöyük'te Dolu Yağışı Hasara Neden Oldu

Dokuzhöyük\'te Dolu Yağışı Hasara Neden Oldu
28.05.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Dokuzhöyük köyünde dolu yağışı tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Kırklareli merkez ilçeye bağlı Dokuzhöyük köyünde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Yağış sebebiyle bazı tarım arazilerinde zarar oluştu.

Dokuzhöyük köyü ve çevresinde aniden bastıran dolu yağışı sonrası köy yolları ve tarım alanları beyaz örtüyle kaplandı. Şiddetli yağış sonrası yollar ve bazı tarlalar sular altında kaldı. Özellikle mısır tarlaları başta olmak üzere bazı ekili alanlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Dolunun kısa sürede etkisini artırdığını belirten bir köylü, "Köyümüzde ilk defa bu şekilde dolu yağışı görüyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri ise ani sağanak ve dolu yağışlarına karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırklareli, 3. Sayfa, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dokuzhöyük'te Dolu Yağışı Hasara Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu’na sitem dolu şiir Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem dolu şiir
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı

20:35
116 yıllık efsane geri dönüyor
116 yıllık efsane geri dönüyor
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:41
Vatan Özcan: Türkiye’yi seçtim çünkü adım Vatan
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
19:18
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 20:41:16. #7.13#
SON DAKİKA: Dokuzhöyük'te Dolu Yağışı Hasara Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.