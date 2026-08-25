Dörtyol'da Yılan Pencereden Kurtarıldı - Son Dakika
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Dörtyol'da Yılan Pencereden Kurtarıldı

Dörtyol\'da Yılan Pencereden Kurtarıldı
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Dörtyol'da evin penceresine sıkışan yılan itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin pencere arasına sıkışan yılan, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Evin pencere arasına yılan sıkıştığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yılan bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın kurtarılmasıyla ev sahibi rahat nefes aldı. Yılanın yakalandığı anlarsa kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, İtfaiye, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dörtyol'da Yılan Pencereden Kurtarıldı - Son Dakika

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