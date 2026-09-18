DSİ 24. Bölge Müdürü Kotan, Kars\'taki sulama projelerini sahada denetledi

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, Kars'ta yapımı ve çalışmaları devam eden sulama, arazi toplulaştırma ve tarımsal altyapı projelerinde incelemelerde bulundu. Kotan, sahada yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek projelerin mevcut durumu hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında Kars genelinde sürdürülen yatırımların takibi amacıyla gerçekleştirilen saha incelemelerine Bölge Müdürü Serdar Kotan'ın yanı sıra Sulama Şube Müdürü Arif Yanık, Arazi Toplulaştırma ve Tarlaiçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Can, 241. Şube Müdür Vekili Özgür Bilgir, ilgili teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Kars il sınırları içerisinde gerçekleştirilen incelemelerde, kentte tarımsal üretimin geliştirilmesi ve sulanabilir tarım arazilerinin artırılması açısından önem taşıyan projelerin çalışma alanları tek tek ele alındı. Bölge Müdürü Kotan ve beraberindeki heyet, sahadaki imalatları yerinde görerek devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendirdi.

"Kars Barajı Sulaması İletim Hattı incelendi"

Saha programının önemli duraklarından birini "Kars Barajı Sulaması İletim Hattı İnşaatı" oluşturdu. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar yerinde incelenirken, mevcut imalatların durumu, sahadaki çalışmalar ve projenin ilerleyişi hakkında teknik ekiplerden bilgi alındı.

Kars'ın tarımsal üretim kapasitesinin artırılması açısından önem taşıyan sulama yatırımlarının, su kaynaklarının tarım arazileriyle buluşturulması ve üreticilerin modern sulama imkanlarından daha fazla yararlanması bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi.

"Akyaka Ovası'nda toplulaştırma ve tarla içi çalışmalar"

Heyet daha sonra "Kars Akyaka Ovası Sulaması Arazi Toplulaştırma ve Tarlaiçi Geliştirme Hizmetleri İkmal İşi" kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarıyla tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasına yönelik yürütülen uygulamalar değerlendirilirken, sahadaki çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi alındı. Proje kapsamında gerçekleştirilen imalatlar ve teknik süreçler de yerinde ele alındı.

"Koçköy Barajı Sulaması'nda çalışmalar değerlendirildi"

İncelemelerin bir diğer adresi ise "Kars Arpaçay Koçköy Barajı Sulaması İnşaatı" oldu. Proje alanında devam eden çalışmalar yerinde incelenerek, gelinen aşama ve sahada yürütülen faaliyetler teknik açıdan değerlendirildi.

Bölge Müdürü Serdar Kotan, beraberindeki teknik heyetle birlikte çalışma alanlarında incelemelerde bulunurken, yüklenici firma yetkililerinden de devam eden çalışmaların seyri hakkında bilgi aldı.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü tarafından Kars'ta sürdürülen sulama ve tarımsal altyapı yatırımlarının, tarımsal üretimin artırılması, su kaynaklarının etkin kullanılması ve kırsal alandaki üretim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Saha incelemeleri sırasında projelerin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan imalatlar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.