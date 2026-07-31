Dulkadiroğlu’nda mahalle sakinlerinden yol, kaldırım ve park tepkisi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mahalle sakinleri ve esnaf, uzun süredir devam eden yol, kaldırım ve park sorunlarının çözülmesini istedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Belediyesi sınırlarında yer alan Dulkadiroğlu ve Şeyh Şamil mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, özellikle kaldırım düzenlemeleri, yol çalışmaları ve parkların bakımına ilişkin eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahalle esnafı Ahmet Badem, kaldırım çalışmalarının uzun süre önce yarım bırakıldığını belirterek, kaldırımlarda oluşan taş yığınlarının yayaların geçişini zorlaştırdığını söyledi. Parkların daha düzenli ve bakımlı hale getirilmesini isteyen Badem, "Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeyim. Burada da kendi işletmem vardır. Pide ve lahmacun fırıncısı esnafıyım. Bulunduğumuz mahallenin adı Dulkadiroğlu Mahallesi. Buradaki karşı mahallemiz de Şeyh Şamil Mahallesi. Burada bazı sıkıntılar var. Yol çalışması, kaldırım çalışması, parklarımızla alakalı biraz sıkıntılarımız var. Mesela burası biraz daha derli toplu olabilir, daha güzel olabilir çocuklarım ve ailelerin gelmesi bakımından. Böyle bir taleplerimiz var. Buradaki mağduriyetlerimizden bir tanesi de kaldırımlar. Kaldırım burada bir dağınıklık, bir yol çalışması oldu, kaldırım çalışması oldu. Ama yarıda bırakıldı bu yollar, iki ay kadar yarıda bırakıldı, gidildi. Elektrik trafolarının eksikmiş, onların düzenlenmesi lazımmış. O trafolar düzenlendi, yerine konuldu. ve ondan sonra tekrar yollarımızı, kaldırımlarımızı yapmaya gelmediler. Bu şekilde yayaya engel görüldüğü gibi bir kaldırım yığıntısı var, taş yığıntısı var. Su problemi mi var bilmiyorum. Bu parkta sulama olayı olmuyor. Sulama olayı olsa, belki bu parka bir yetkili, bir bekçi konursa, bunlardan sorumlu biri bırakılırsa daha güzel olur diye düşünüyoruz. İnşallah gerekli makamlarda, gerekli yerlerde bu konuya da el atarlar diye düşünüyorum" diye konuştu.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde esnafından İbrahim Göktaş ise yaklaşık iki yıldır devam eden yol çalışmaları nedeniyle oluşan tozun hem esnafı hem de mahalle sakinlerini mağdur ettiğini öne sürerek, "Haddinden fazla sorun var. Bir tane, beş tane, on tane değil. Yani biz iki yıldır toz halindeyiz, iki yıldan beri. Dükkanımın kapısını açamıyorum tozdan. Ama hala böyle devam ediyor sıkıntımız. Bu kaldırımı gene sağ olsun Kahramanmaraş Büyükşehri Belediyemizden, Allah razı olsun, parkeyi, kumu getirdi buraya, döşemesini ben yaptım. Artık bu ağaçların intizarından ilçe belediye başkanı ne yapar bilmiyorum. Seçimden önce çok şey söylüyordu, masaların değişeceğini söylüyordu. Fakat şu an bir temizleyici dahi veremiyor. Yazık, günah. Yani vatandaşın evine su geliyor, çok şükür. Bu sene barajlarımız dolu, derelerimizden su akıyor. Fakat başkan geçen de söyledi, su olmadığından dolayı süsleyemiyoruz diyor. Fakat ben bakıyorum Onikişubat ilçesi yemyeşil, aynı yani şehrin içinde. Fakat bizim mahallemiz böyle. Artık yeter yani iki yıldan beri. Hadi su yok diyoruz. Parkın korkulukları yerde. Ona da yok. Tehlike saçıyor. Bak orada çocuk oyun parkı var, hemen yanını siz görüyorsunuz. Çürümüş demirler ayak altında. Geçen gündü, muhtarları toplamış, güzel yurtta. Yüzüncü mahalleyi gezmiş. Vatandaşla iç içeymiş. Nasıl yani gelsin burada düzenlesin. Yazık, yazık günah" ifadelerini kullandı.