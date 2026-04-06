Dumanlı Tabiat Parkı'nda Sevimli Sincap

06.04.2026 09:13
Refahiye'de piknik yapan aile, yanlarına yaklaşan kızıl sincapla keyifli anlar yaşadı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı'nda piknik yapan bir ailenin sofrasına yaklaşan kızıl sincap, sevimli tavırlarıyla gülümsetti.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olan tabiat parkında piknik yapan Serkan Kelle ve ailesi, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Ailenin yanına kadar gelen kızıl sincap, ikram edilen ekmeği çekinmeden yemeye başladı.

Çevresindekilere aldırış etmeden ekmek yiyen sincap, aile tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Bir süre ekmek yedikten sonra yuvasına çıkan sincap, kısa bir aranın ardından geri dönerek yemeye devam etti. Doğal yaşamın renkli anlarına sahne olan olay, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

