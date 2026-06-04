Dünya Bisiklet Günü\'nde Sağlık ve Çevre Vurgusu

Samsun'da bisiklet tutkunları, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen bisiklet turunda sağlıklı yaşam ve çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) tarafından Atakum sahil bisiklet yolunda gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda bisiklet sever bir araya geldi. Katılımcılar, pedal çevirerek hem Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı hem de doğa dostu ulaşımın yaygınlaştırılması gerektiği mesajını verdi.

Sahil boyunca renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte birlik, dayanışma, spor ve sağlıklı yaşam vurgusu ön plana çıktı. Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan EKOBİD Başkanı Tanju Subaşı, bisikletin yalnızca bir spor aracı olmadığını, aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir yaşamın önemli bir parçası olduğunu söyledi. Subaşı, "Bisiklet, sağlığın, özgürlüğün ve doğaya saygının simgesidir. Dünya Bisiklet Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle hem farkındalık oluşturmak hem de vatandaşlarımızı aktif yaşama teşvik etmek istedik. Katılım sağlayan tüm bisiklet severlere teşekkür ediyoruz" dedi.

EKOBİD yetkilileri ise yıl boyunca doğa, spor ve sağlıklı yaşam temalı etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını belirtti. - SAMSUN