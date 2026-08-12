Duyarlı Balıkçıdan Yavru Sazana Veda
Mahmut Orhan, Keban Barajı'nda yavru sazanı geri bırakarak doğaya duyarlılık örneği sergiledi.
Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde balık avlayan Mahmut Orhan, oltasına takılan yavru sazanı, "Büyü de gel bebeğim. Kendine iyi bak. Tosun paşa ol da gel" diyerek suya geri saldı.
Keban Baraj Gölü'nde balık avlayan Mahmut Orman, oltasına takılan yavru sazan balığını yeniden suya bırakarak duyarlı bir davranış sergiledi. Orman, "Büyü de gel bebeğim. Kendine iyi bak. Tosun paşa ol da gel" diyerek yavru sazanı zarar vermeden suya bıraktı. Mahmut Orman'ın bu davranışı, amatör balıkçılıkta doğaya duyarlılığın güzel bir örneği olarak dikkat çekti.
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