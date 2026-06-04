Duyarlı Vatandaş Çöpleri Topladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Sinek Çayı su kaynağı mesire alanında piknik yapmaya gelen duyarlı bir vatandaş, çevreye çöp atılmasına tepki göstererek atıkları elleri ile topladı.

Havaların ısınması ile birlikte vatandaşların mesire alanlarına dinlenmek ve eğlenmek için ziyaretleri başladı. Bu konuda Diyarbakır'ın en geniş dinlenme alanlarına sahip olan Çermik ilçesine civar illerden turist ziyaretleri başladı. Güzel bir gün geçirmek isteyen ziyaretçiler özellikle Çermik Sinek Çayı su kaynağı ve kanyonunu tercih ediyor. Vatandaşların gittikleri mesire alanlarını temiz bırakmamasına tepki gösteren duyarlı bir vatandaş, yollardaki ve su kenarlarındaki çöpleri toplayarak örnek bir davranışa imza attı. Çevredeki vatandaşlara da çağrıda bulunan ziyaretçi, "Bu tür yerlere gelen insanlar, getirdiklerini lütfen geri götürsünler. Etrafa atıp kirletmesinler. Çevremizi temiz tutalım lütfen" dedi. - DİYARBAKIR