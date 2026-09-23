Düzce Akçakoca'da fırtına nedeniyle balıkçılar denize açamadı, dalga 5 metreye ulaştı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da fırtına nedeniyle balıkçılar denize açamadı, dalga 5 metreye ulaştı

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Düzce Akçakoca\'da fırtına nedeniyle balıkçılar denize açamadı, dalga 5 metreye ulaştı
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Düzce Akçakoca'da denizde etkili olan fırtına nedeniyle dalga boyu zaman zaman 5 metreyi buldu, dalgalar sahili dövdü. Denize açılamayan balıkçılar tekneleri limana demirledi; Meteoroloji fırtınanın saat 14.00'e kadar sürmesini bekliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle dalgalar dalgakıranları ve sahili dövdü, dalga boyu zaman zaman 5 metreyi buldu.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde fırtına etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminler doğrultusunda 23 Eylül Çarşamba bugün kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Fırtınanın saat 14.00'e kadar etkisini sürdürmesi beklenirken Batı Karadeniz'de fırtına nedeniyle dalgalar 5 metreyi buldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar tekneleri limana demirledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da fırtına nedeniyle balıkçılar denize açamadı, dalga 5 metreye ulaştı - Son Dakika
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