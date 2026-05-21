45 milyon Euro\'luk yatırım sürüyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mega projeleri arasında yer alan içme suyuna yönelik olarak, hem şehrin artan su ihtiyacını gidermek, hem de şebeke kaynaklı sorunları kökünden çözmek üzere yatırımlar sürüyor.

İller Bankası kredisiyle hayata geçirilen ve şehir içme suyu şebekesinin tamamen yenilenmesini kapsayan 45 milyon Euro tutarındaki yatırım kapsamında, yeni içme suyu hattı döşeme çalışmaları, Darıcı Mahallesi ve Dereli Tütüncü Mahallesi olmak üzere iki farklı noktada eş zamanlı olarak devam ediyor. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında; bin 200 ve bin milimetre çapındaki ana isale hatlarının yanı sıra mahallelere su sağlayacak daha küçük çaplı boruların döşemesi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 14 kilometrelik hat tamamlandı.

Yeni sistem kapsamında şehir 39 ayrı bölgeye ayrılacak. Her bölgede kurulacak DMA odaları sayesinde su giriş ve çıkışları anlık olarak takip edilebilecek. Böylece su kayıp ve kaçakları hızlı şekilde tespit edilerek önlenecek.

Yaklaşık 100 yıl kullanım ömrüne sahip dayanıklı düktil borulardan oluşacak yeni içme suyu şebekesinin, Düzce'ye uzun yıllar sorunsuz hizmet vermesi hedefleniyor. Şebekenin yenilenmesi ile birlikte hem kamu zararına neden olan kayıp-kaçak önlenecek ve şebeke tamir masrafları ortadan kalkacak, hem de vatandaşlar güvenli içme suyuna kavuşacak. - DÜZCE