Düzce\'de Ani Hava Değişimi

Güne sıcak ve bunaltıcı havayla başlayan Düzce'de, öğle saatlerinden sonra etkisini artıran bulutlar ve fırtınayla birlikte yağış görüldü. Hava sıcaklığının düşmesiyle vatandaşlar serinleme fırsatı buldu.

Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan sıcak hava, gün içerisinde yerini yağışlı havaya bıraktı. Yüksek sıcaklıkların ardından kentte öğleden sonra fırtına ve sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, bunaltıcı sıcaklardan etkilenen vatandaşlar serinleme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava durumunun takip edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DÜZCE