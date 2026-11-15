Düzce'de Aydınpınar Caddesi'nde asfalt için yol 23.00'ten 10.00'a trafiğe açılacak - Son Dakika
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Düzce'de Aydınpınar Caddesi'nde asfalt için yol 23.00'ten 10.00'a trafiğe açılacak

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Düzce\'de Aydınpınar Caddesi\'nde asfalt için yol 23.00\'ten 10.00\'a trafiğe açılacak
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Düzce'de Aydınpınar Caddesi'ndeki asfalt çalışması nedeniyle yol, 15 Kasım 23.00'ten 16 Kasım 10.00'a kadar araç trafiğine açılacak. İkinci kat serim saat 10.00'da başlayacak; çalışma Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasındaki 750 metrelik bölümde sürüyor.

Düzce'de Aydınpınar Caddesi'nde sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında yol, bu gece saat 23.00'ten sabah 10.00'a kadar geçici olarak trafiğe açılacak. İkinci kat asfalt serimi ise saat 10.00 itibarıyla yeniden başlayacak.

Düzce Belediyesi tarafından Aydınpınar Caddesi'nde yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor. Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasındaki güzergahta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 750 metrelik bölümde asfalt serimi yapılıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde bölgede ikamet eden vatandaşların rahatsız olmaması ve sabah saatlerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla çalışmalara kısa süreli ara verileceği bildirildi.

Bu kapsamda Aydınpınar Caddesi, 15 Kasım saat 23.00'ten 16 Kasım sabahı saat 10.00'a kadar geçici olarak araç trafiğine açılacak.

Kaynak: İHA
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