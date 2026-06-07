Düzce\'de Kasis Boyama Çalışmaları Tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çalıcuma köyünde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen kasis boyama çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla sürücüler için daha görünür ve güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

Çalıcuma köyünde trafik güvenliğini artırmaya yönelik kasis boyama çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışma kapsamında kasisler yeniden boyanarak sürücüler açısından daha görünür hale getirildi. Düzenlemenin, araç sürücülerinin hız kontrolünü daha etkin şekilde sağlamasına ve trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sunması bekleniyor. Yetkililer, daha güvenli ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. - DÜZCE