Düzce'de Kasis Boyama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Düzce'de Kasis Boyama Çalışmaları Tamamlandı

Düzce\'de Kasis Boyama Çalışmaları Tamamlandı
07.06.2026 10:20
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Çalıcuma köyünde trafik güvenliği için kasisler boyandı, sürücüler için görünürlük artırıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çalıcuma köyünde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen kasis boyama çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla sürücüler için daha görünür ve güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

Çalıcuma köyünde trafik güvenliğini artırmaya yönelik kasis boyama çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışma kapsamında kasisler yeniden boyanarak sürücüler açısından daha görünür hale getirildi. Düzenlemenin, araç sürücülerinin hız kontrolünü daha etkin şekilde sağlamasına ve trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sunması bekleniyor. Yetkililer, daha güvenli ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düzce'de Kasis Boyama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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