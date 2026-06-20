Pazaryeri elektrik üretecek

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan Merkez Pazaryeri çatısına yerleştirilmesi planlanan temiz enerji üretim sistemi; güneş panellerinin montaj çalışması başladı. Bin 800 hanenin bir günde tükettiği elektriğin üretilmesi bekleniyor.

Düzce Belediyesi, çevre dostu projeleri ile sürdürülebilir enerji kaynaklarını koruma çalışmalarına kararlı bir şekilde devam ediyor. Temiz Şehir Düzce mottosunu sadece çevre ve hava temizliği konusunda değil, sürdürülebilir enerji kaynakları oluşturma projelerinde de uygulayan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde önemli bir adım daha atıldı. Aziziye Mahallesi'nde bulunan Merkez Pazaryeri'nin inşa sürecinden itibaren planlanan güneş enerji sistemleri, çatıya monte edilmeye başlandı. Doğal kaynakların verimli şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalarda temiz enerji üretimine verilen önem bir kez daha kanıtlanırken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de montaj işleminin ilk gününde ekipleri yalnız bırakmadı.

Bölgede çalışanlarla görüşmeler esnasında konuşan Başkan Faruk Özlü, "Sadece ön cephede panellerin montajı olacak. 75 gün gibi bir süre var ama daha erken sürede bitmesi bekleniyor. Bizim toplam elektrik tüketimimizin iki katı kadar kurma hakkımız var ve bunun tamamını kullanacağız. Dediğimiz herşeyi bir bir yerine getiriyoruz. Burayı kurarken tepesinde güneş paneli olacak elektrik üreteceğiz dedik. 1 megawattlık bir güneş enerji sistemi kuruyoruz. Bir sürü proje yaptık. İzinler aldık. Onaylar aldık. Bu onaylanmış bir projeyi hemen hayata geçirelim istiyoruz. Allah'tan güneş, güneşten enerji enerjiden de para elde edeceğiz. Yani belediyemizin masraflarını azaltacağız" dedi.

Pazaryeri çatısına kurulmaya başlanan güneş enerji santrali, tamamen faaliyete geçtiğinde toplam 1 megawatt (1000 kW) elektrik üretim kapasitesine sahip olacak. Her biri 590 Watt gücünde olan bin 692 adet panelin yerleştirileceği çatıdan, güneşli gün sayısında da bağlı olarak yılda 1,4 ile 1,6 milyon kWh elektrik elde edilmesi hedefleniyor. Yapılan hesaplara göre; dört kişilik bir ailenin aylık ortalama 250 kWh elektrik tükettiği bir ortamda pazaryeri kapasitesine göre günlük bin 800 hanenin tüketeceği kadar elektrik üretmesi bekleniyor. - DÜZCE