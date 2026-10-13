Düzce\'de sağanak etkili oldu, yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor

Düzce'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde şiddetlendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise şemsiyeleriyle yürümeye devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için yapılan sağanak yağış uyarısı kentte etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde kuvvetlenerek kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın aniden bastırmasıyla birlikte dışarıda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olmayan bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak amacıyla kapalı alanlara yönelirken, hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yollarına devam etti.

Kentte etkisini artıran sağanak yağışın, meteorolojik tahminlere göre hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yağışların yol açabileceği su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.