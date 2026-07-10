Düzce'de Yakabaşı Köyü'nde Su Hattı Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Yakabaşı Köyü'nde Su Hattı Çalışmaları Sürüyor

Düzce\'de Yakabaşı Köyü\'nde Su Hattı Çalışmaları Sürüyor
10.07.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Özel İdaresi, Yakabaşı Köyü'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yapıyor.

Düzce İl Özel idaresi ekiplerince köylerde su hatlarında isale çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gümüşova ilçesine bağlı Yakabaşı Köyü'nde içme suyu isale hattı yapım çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından proje, maliyet ve kontrollük süreçleri yürütülen çalışma kapsamında köyün içme suyu altyapısı güçlendiriliyor. Proje kapsamında bin 750 metre 63 milimetre çapında, 150 metre 75 milimetre çapında ve 400 metre 90 milimetre çapında 10 boru döşeniyor. Ayrıca 2 adet maslak ile isale hattına ait yardımcı elemanların imalatı da gerçekleştiriliyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, proje kapsamındaki imalatların yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yakabaşı Köyü'nün içme suyu altyapısının daha güçlü hale getirilmesi, vatandaşlara kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunulması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, Eğitim, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'de Yakabaşı Köyü'nde Su Hattı Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Almanya’da pitbull saldırısı: 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti Almanya'da pitbull saldırısı: 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu
MEB’den 10 maddelik talimat 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak
Trump’ın Türkiye kararı İsrail’i ayağa kaldırdı Netanyahu hemen harekete geçti Trump'ın Türkiye kararı İsrail'i ayağa kaldırdı! Netanyahu hemen harekete geçti
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı

09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
07:50
Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
07:48
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
06:40
Tarihi zirve sırasında tatile giden belediye başkanı sessizliğini bozdu
Tarihi zirve sırasında tatile giden belediye başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 09:51:18. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Yakabaşı Köyü'nde Su Hattı Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.